ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة تتعدى 50 ملم بداية من الغد

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الأحد، أنه يرتقب أن يكون فيه تساقط للثلوج على مرتفعات 900 م حتى 1100 متر بداية من ظهيرة الإثنين. وستكون بسمك بين 5 الى 10 سم على أغلب المرتفعات الغربية الوسطى والشرقية وقد يتعدى سمك الثلوج 20 سم.

كما سجلت خارطة الرصد الجوي إلى حانب الثلوج تساقط أمطار رعدية جد غزيرة، تتراوح بين 30 و40 ملم محليا وتتعدى 50 ملم. وهذا في أغلب المناطق الشمالية للوطن.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، وهران، مستغانم، عين تيموشنت، مشرية، النعامة. البيض، معسكر، تلمسان، الشلف، عين الدفلى، سعيدة، ميلة، أفلو، الأغواط، مسعد، الجلفة، عين وسارة. تيارت، الشلف، تنس، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، بوسعادة، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، سوق اهراس، قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة. جيجل، بجاية، تيزي وزو، بشار، عين الصفراء، بني عباس، غرداية، تقرت، الوادي، أولاد جلال، الأغواط، بسكرة.

أما يوم الثلاثاء فستكون الأجواء ممطرة على فترات، خاصة السواحل الوسطى والشرقية بداية من أواخر الظهيرة.

