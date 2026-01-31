ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة تتعدى 50 ملم عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة نهار اليوم السبت، على عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم إلى غاية 06:00. من صبيحة يوم غد الأحد، على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

هذا وستشهد المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر بسمك يصل إلى 10 سم، تساقط كثيف للثلوج بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف وبرج بوعريريج.

