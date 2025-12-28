ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط ثلوج كثيفة على مرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر. وتساقط أمطار رعدية غزيرة.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي كل من تلمسان، النعامة، بشار. بسمك يصل إلى 10 سم بداية من الواحدة ظهرا إلى غاية الواحدة من صبيحة الإثنين.

كما حذّر ديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من منتصف النهار إلى غاية العاشرة من ليلة اليوم الأحد. في كل من بشار، النعامة، البيض و بني عباس.