ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة في 29 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة في العديد من ولايات الوطن.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها، إلى أن تساقط الأمطار الرعدية، سيستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. وهذا في كل من تلمسان عين تموشنت، سيدي بلعباس، وهران، معسكر، سعيدة، مستغانم، تيارت. إضافة إلى الشلف، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو. وبجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج.

في حين، أضافت مصلحة الأرصاد الجوية، في تنبيه ثان، أن بعض الولايات ستشهد تساقط للثلوج. وهذا على المرتفعات الغربية والشرقية والوسطى بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

وذكر التنبيه ذاته، ان الولايات المعنية بالثلوج هي كل من معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، برج بوعريريج. وسطيف، والبويرة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، تيزي وزو.

وحذّرت مصالح الدرك الوطني من صعوبة السير بسبب التساقط الكثيف للثلوج ببعض الولايات الداخلية. مما تسبب في عرقلة حركة المرور.

وأشارت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن التساقط الكثيف للثلوج بولاية تيارت تسبب في صعوبة السير بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي فرندة و تيارت.

كما تعرف ولاية تسمسيلت صعوبة السير على مستوى كل من الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ثنية الحد و تيسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 65 في شطره الرابط بين ثنية الحد و الحسنية و الطريق الوطني رقم 60. الرابط بين ثنية الحد و برج الأمير عبد القادر بسبب كثافة الثلوج.