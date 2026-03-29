ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة ورياح غدا الاثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة، إضافة إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية، يوم غد الاثنين.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالرعود وتساقط الأمطار هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو. بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، عين الدفلى، معسكر، غليزان، سعيدة، سيدي بلعباس. النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، تيميمون، بشار، بني عباس، المنيعة، عين صالح، وإليزي.

وفيما يخص الثلوج ستكون كل من سيدي بلعباس، تلمسان، والنعامة، معنية بتساقطات كثيفة.

أما الرياح فتخص كلًّا من الطارف، عنابة، سكيكدة، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، ورقلة، بشار، تندوف، وأدرار.

وستشهد ولايات ورقلة، تندوف، وأدرار، زوابع رملية.