ثلوج كثيفة وأمطار مرفوقة بحبات البرد في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتعدى علوها 1300 متر.

وأشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة، إلى أن سمك الثلوج يصل إلى 10 سم. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية 23 سا. على كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض، الأغواط والجلفة.

في حين، سيتعدى سمك الثلوج، 15 سم في بعض الولايات الأخرى. في كل من تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة. من الثالثو مساء الى السادسة من يوم غد الخميس.

كما حذرت من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة بحبات البرد في العديد من ولايات الوطن. بكميات تصل إلى 30 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. على البيض، الأغواط، غرداية، الجلفة و أولاد جلال.

وبكميات تصل إلى 40 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس. على كل من تقرت، الوادي، المغير، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس وقالمة.

