ثلوج كثيفة وأمطار رعدية بداية من اليوم

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يتجاوز علوها 900 متر. بسمك يتراوح بين 10 و15 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

كما ذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بوعريريج، سطيف. إضافة إلى قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي و ميلة.

في حين، أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها، إلى تساقط ثلوج بالمرتفعات الشرقية بداية من الساعة التاسعة صباحا من صبيحة اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت. أما الولايات المعنية فهي كل كم باتنة، خنشلة و تبسة.

كما حذرت في نشرية خاصة ثانية من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم. ويمكن أن تتعدى 50 ملم. وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد ويستمر تساقطها إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت. وبخصوص الولايات المعنية فهي كل من بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

وذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الأول، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت. وفيما يخص الولايات المعنية فهي كل من تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج.

وأدت الثلوج المتساقطة على بعض ولايات الوطن خلال الساعات الأخيرة، إلى غلق بعض الطرقات الوطنية. ومنها الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بفج تيروردة.

كما أدت الثلوج المتساقطة، إلى غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى تيزي نكولان.

وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى اسول. والطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي ديرة و المعمورة مغلق على مستوى واد بن عياد. وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.