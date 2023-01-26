ثلوج كثيفة وبرد شديد طيلة نهار اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات. التي يفوق علوها بين 800 و900 متر، بسمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سم.

كما ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى بجاية، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.

وفي نشرية خاصة أخرى، ستشهد الولايات الغربية، تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها بين 800 و900 متر. بسمك الثلوج يتراوح بين 10 و15 سم.

أما الولايات المعنية فهي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط. إضافة إلى الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وسكيكدة.

وستعرف، بعض الولايات استمرار موجة البرد طيلة نهار اليوم. أما الولايات المعنية فهي كل من النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج. باتنة، سطيف، ميلة، خنشلة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس وتبسة.

وقامت قيادة الدرك الوطني، بتنصيب خلية متابعة حالة شبكة الطرقات بمركز الاعلام وتنسيق المرور، قسم أمن الطرقات.

وحسب فيديو مصور نشرته مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك “طريقي والخاصة”،فإن الخلية تعمل على متابعة حالة شبكة الطرقات في كامل التراب الوطني.

كما تعمل الخلية أيضا، على تكثيف التواجد الميداني في محاور الطرق التي تسجل تراكما للثلوج، إضافة إلى سهر وحدات الدرك على ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم بالمناطق المتضررة.

وتتابع الخلية، تأمين قوافل الاعانات بالمواد الغذائية الخاصة بالمناطق المعزولة، ومرافقة المواطنين ومستعملي الطريق المتوجهين إلى المناطق السياحية من الصباح حتى عودة آخر مواطن.