ثلوج كثيفة ورياح قوية.. سلسلة من الاضطرابات الجوية بداية من الثلاثاء

بعد الاستقرار الذي دام أكثر من أسبوع، ستعرف المناطق الشمالية للوطن سلسلة من الاضطرابات الجوية التي تكون من متوسطة إلى نشيطة الفعالية محملة بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات بداية من يوم الثلاثاء.

وقال عيسى الويفي مهندس رئيسي ورئيس فرقة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح “للنهار”. إنّ المناطق الشمالية للوطن ستكون على موعد مع سلسلة من المنخفضات للضغط الجوي قادمة من الغرب بداية من الثلاثاء. تخص في البداية الولايات الغربية ثم الوسطى لتنتقل إلى المناطق الشرقية. تكون محملة بأمطار معتبرة على وسط وغرب البلاد لتلتحق بالمناطق الشرقية أمسية الثلاثاء.

وأضاف المتحدث، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا يوم الأربعاء لتعود الأمطار على فترات يومي الخميس والجمعة.

الإضطراب الجوي سيكون محمّل -يضيف المتحدث- بثلوج تكون كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر خاصة الوسطى والغربية.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، ستعرف انخفاضا محسوسا على المناطق الشمالية. لتتراوح ما بين 14 الى 18 درجة على المناطق الساحلية، و من 12 الى 14 درجة على الهضاب العليا والأوراس.

وستعرف السواحل الوطنية رياح قوية تؤدي إلى تشكل أمواج عاتية طيلة فترة الاضطراب الجوي.