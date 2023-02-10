ثلوج كثيفة وصقيع على 17 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن سمك الثلوج يتراوح مابين 10 إلى 15 سم على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة وأم البواقي.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و1000 متر. إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة. بسمك يتراوح بين 5 و10 سم. في كل من البليدة، المدية، سكيكدة، ميلة، قسنطينة وقالمة.