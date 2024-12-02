ثلوج.. موجة برد وأمطار غزيرة في هذه الولايات!

ستتغير الوضعية الجوية على المناطق الشمالية للوطن بداية من مساء الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي من شمال أوروبا. نشيط الفعالية محمّل بأمطار معتبرة جدا وثلوج مرتقبة على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الإضطراب سيكون محمل بأمطار جد غزيرة خاصة على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، الشلف، بومرداس و سكيكدة. أين تتعدى 50 ملم، وتستمر في التساقط إلى غاية صبيحة الخميس خاصة على المناطق الشرقية.

وتبيّن ذات النماذج، أن هذا الإضطراب الجوي سيكون مصحوبا بأولى التساقطات الثلجية والتي ستكون حاضرة على المرتفعات الوسطى والشرقية على غرار باتنة والاوراس وجرجرة.

درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية الخميس ستبقى باردة خاصة خلال الصبيحة والليل، أين تتراوح مابين 4 إلى 10 درجات. وخلال الظهيرة من 11 إلى 17 درجة على المناطق الشمالية.

وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى أن الأجواء ستتحسن تدريجيا بداية من مساء الخميس، لتعود السماء صافية على العموم في انتظار دخول منخفض جوي قوي من شمال أوروبا يخص كل الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء الأحد. أين تكون الأجواء شتوية بامتياز بسبب تسرب هواء بارد وتساقط أمطار غزيرة جدا وثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

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