ثلوج وأمطار تتعدى 50 ملم بداية من الأسبوع المقبل

سجلت مصالح الأرصاد الجوية، من ليلة الجمعة إلى صبيحة السبت، تساقط أمطار تخص المناطق الوسطى الساحلية والشرقية. كما ستكون الأجواء يوم الإثنين غير مستقرة، في حين سيعرف الجنوب الغربي تساقط أمطار تقارب 40 ملم محليا. على غرار بشار، تندوف، بني عباس.

كما ستشهد، يوم الثلاثاء، المرتفعات الشرقية والغربية، تساقط الثلوج علوها 1100 متر. في حين تشير النماذج الرقمية أنه سيكون اضطراب جوي خلال الأسبوع المقبل، محمل بتساقط أمطار تكون محليا جد معتبرة. وهذا بداية من السبت المقبل، تقارب أو تتعدى 50 ملم محليا، وسيخص أغلب المناطق الشمالية للوطن.

في حين ستعرف، أغلب المرتفعات الوسطى و الشرقية، ثلوج كثيفة، في المرتفعات التي علوها بين 900 إلى 1000 متر. كما سيتعدى سمك الثلوج 15 سم. وستكون الأجواء غير مستقرة خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يخص الشمالية ستشهد، بداية من ليلة الجمعة إلى السبت تغيّر في الوضعية الجوية، حيث ستعرف أمطار محلية. أما درجات الحرارة فستكون جد منخفضة، من تحت 0 إلى 10 درجات موزعة عبر مناطق التراب الوطني.

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وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية، على معظم السواحل الوطنية. كما أشارت، المصلحة ذاتها، أن هذه الرياح ستؤدي إلى اضطراب حالة البحر.

وذكر الديوان، أن الرياح والأمواج العالية مرتقبة على طول الشريط الساحلي بداية من السادسة صباحا إلى الثالثة من فجر الأحد. كما أضافت المصلحة، أن السواحل لمعينة هي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، يني صاف، وهران، أرزيو. ومستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.