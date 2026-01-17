ثلوج وأمطار تصل إلى 30 ملم على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم بداية من الساعة السادسة. من صبيحة اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

والولايات المعنية: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، مستغانم، وهران وعين تموشنت.

وأفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم بداية من الثالثة بعد زوال اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد، على ولايات الشلف، عين الدفلى. تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة والمدية.

كما ستشهد المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، تساقط ثلوج كثيفة بسمك يصل إلى 10سم. بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية: بشار، تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة والبيض.

وحسب نشرية خاصة، ستشهد المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر، تساقط ثلوج بسمك يصل إلى 15 سم. بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد. وهذا على ولايات تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة.

كما حذر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد، على ولايات تيزي وزو، البويرة، المسيلة وتيارت.

هذا وستشهد ولايات الجلفة، الأغواط، تيسمسيلت والبيض، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

وحذرت ذات المصالح، من تساقط كثيف للثلوج بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد، على ولايات تيزي وزو، المدية، البويرة، عين الدفلى، برج بوعريريج والمسيلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور