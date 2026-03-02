ثلوج وأمطار جد غزيرة..اضطراب جوي بداية من الخميس

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة وثلوج بداية من يوم الخميس القادم. على المرتفعات الداخلية الغربية.

أما بداية من الثلاثاء، إلى الأربعاء ستكون الأجواء ممطرة وغائمة، بأمطار متفرقة على المناطق الشمالية والصحراء والواحات. والشرقية وشمال بشار.

وستكون الأمطار أكثر غزارة وجد معتبرة بداية من فجر الخميس، حيث ستتعدى 30 ملم محليا. في كل من ولايات سطيف، قسنطينة سككيدة، باتنة، بريكة، بسكرة، اولاد جلال، خنشلة، عين البيضاء، سوق أهراس، عين وسارة، الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، مشرية.

كما ستزداد حدة كمية الأمطار بداية من مساء الخميس في كل من وهران، سيدي بلعباس، غليزان، الشلف. السعيدة، الجزائر العاصمة، تيارت، الجلفة، البليدة، المدية، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، جيجل. سطيف، المسيلة، بوسعادة، اولاد جلال، خنشلة، تبسة.

أما الثلوج فتخص مشرية، خاصة المناطق الداخلية الغربية للبلاد.

في حين، ستكون حالة البحر مضطرب الى هائج بأمواج من مترين إلى 3 أمتار. ورياح تتراوح سرعتها بين 50 الى 60 كلم/ سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور