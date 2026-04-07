ثلوج وأمطار جد غزيرة بداية من الأسبوع المقبل

افادت خارطة الضغط الجوي، أن الطقس سيعرف تغيير جذري في الوضعية الجوية، بداية من الأسبوع المقبل.

وأشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى المناطق الشمالية ستشهد دخول منخفض جوي قوي محمل بتساقط أمطار غزيرة وثلوج. وهذا بداية من مساء السبت إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.

فبداية من مساء يوم السبت سيكون هناك دخول منخفض قادم من غرب أوروبا إلى المناطق الشمالية محمل بأمطار غزيرة. وستكون أكثر غزارة واعتبار يوم الأحد خاصة في السواحل الوطنية الغربية والوسطى والشرقية مع تسجيل تساقطات ثلجية على المرتفعات.

كما ستعرف المناطق الشمالية وشمال الصحراء أجواء ماطرة يوم الأحد ماطرة الشمالية وشمال الصحراء. وتكون أكثر غزارة يوم الاثنين والثلاثاء. لتنتقل الاربعاء الى المناطق الوسطى والشرقية . أما الخميس والجمعة سيعود مرتفع للضغط الجوي.

