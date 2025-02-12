ثلوج وأمطار جد غزيرة غدا في هذه الولايات!

بعد الأجواء المستقرة التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن، ستعود الأجواء الممطرة والباردة غدا الخميس. بعد دخول منخفض جوي قوي محمل بأمطار وثلوج وبرودة شديدة في الطقس.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين دخول إضطراب جوي قوي بداية من أمسية اليوم الأربعاء على الولايات الشرقية والوسطى، محمّل بأمطار جد غزيرة تتراوح كميتها مابين 30 و40 ملم وتتعدى أحيانا 50 ملم محليا غدا الخميس. خاصة على ولايات تيبازة، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس،تيزي وزو و البويرة. بالإضافة كذلك إلى أمطار متفرقة على الولايات الغربية.

الإضطراب الجوي سيكون أيضا محمّل بثلوج. حيث ستعرف المرتفعات الوسطى والوسطى الشرقية التي يصل علوها إلى 1200 متر تساقط كثيف للثلوج.

بينما الأجواء يوم الجمعة ستكون صافية على الولايات الغربية، ومن مغشاة إلى صافية على الولايات الوسطى والشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة.

درجات الحرارة ستبقى باردة وصقيعية خاصة خلال الليل والصبيحة، أين ستتراوح مابين - 5 الى 0 درجة ليلا. ومن 4 الى 10 درجات على المناطق الساحلية. بينما درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 10 إلى 20 درجة على الولايات الشمالية ومابين 20 إلى 30 درجة بالجنوب.

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