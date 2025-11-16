ثلوج وأمطار جد غزيرة نهاية الأسبوع

أعلنت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن تسجيل أولى تساقطات الثلوج مع نهاية الأسبوع الحالي. وهذا على المناطق الغربية الوسطى الداخلية.

وحسب النماذج الرقمية ذاتها، فإن البلاد ستشهد منخفضا قويا مرفوقا بالثلوج والأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع.

فتوقعت الأرصاد الجوية، أن بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر إلى الأربعاء 26 من نفس الشهر. حيث ستشهد المناطق الشرقية الغربية والوسطى منخفض للضغط الجوي الأطلسي.

وأشارت المصالح ذاتها، إلى أن بداية من يوم الجمعة ستكون تساقطات ثلجية بسبب تسرب هواء بارد جدا الى المرتفعات و المناطق الشمالية للوطن. وسيدوم إلى غاية يوم السبت. ليحل محله مرتفع للضغط الجوي بداية من الأحد، ليعود الاستقرار.

