ثلوج وأمطار رعدية بهذه الولايات

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم اضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة تخص الولايات الغربية والوسطى. كما أن الاضطراب الجوي سيكون متوسط النشاط محمل بأمطار غزيرة تتراوح كميتها ما بين 20 إلى 50 ملم محليا. مع تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر.

وسيخص هذا الاضطراب اليوم السبت، ولايات وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، تيارت، الشلف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، وبومرداس. حيث أن الأمطار ستكون أكثر اعتبارا على الولايات الوسطى.

وحسب نفس التوقعات لمصالح الأرصاد الجوية، فإن هذا الإضطراب الجوي سيكون محمل أيضا بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة التي ستكون جد باردة على الهضاب العليا والمناطق الداخلية. خاصة خلال الصبيحة والليل أين ستصل إلى -2 درجة على ولايات الجلفة، تيارت، النعامة، ومنطقة مشرية. بينما لن تتعدى 5 درجات على المناطق الساحلية.

أما درجات الحرارة القصوى فستكون أيصا باردة حيث لن تتعدى 12 درجة مئوية على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 15 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية. ومن 25 إلى 27 درجة بالجنوب. وتشير ذات التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستبقى باردة ومنخفضة طيلة الأسبوع المقبل بسبب منخفض للضغط الجوي.

بالمقابل، ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/ سا إلى غاية يوم الأحد المقبل. تؤدي إلى بحر من مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي.