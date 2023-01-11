ثلوج وأمطار رعدية غزيرة بداية من الأسبوع المقبل

أفادت، النماذج الرقمية للأرصاد الجوية الطويلة المدى دخول منخفض جد قوي للضغط الجوي، محمل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة. وحسب النماذج ذاتها، فإن المنخفض سيدخل بداية من منتصف جانفي الجاري.

كما أوضحت الأرصاد الجوية، أن بداية من يوم غد وإلى غاية يوم السبت، ستكون الأجواء غائمة السحب السفلى وبعض الأمطار. وهذا في أغلب المناطق الشمالية على غرار العاصمة، البليدة، الشلف، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة. إضافة إلى الأغواط، أفلو، أولاد جلال، بسكرة.

أما عن التوقعات الطويلة المدى، فإن المنخفض للضغط الجوي، سيدخل مع منتصف الشهر الجاري. على المناطق الغربية، ثم إلى الوسطى، والشرقية وحتى الغربية. كما سيكون منخفض قوي جدا أيام 19، 20 و21 جانفي ومحمل بأمطار غزيرة جدا 30 ملم محليا. وثلوج يفوق علوها 1000 و1200 متر. في حين، ستكون الأجواء شتوية بامتياز وجد باردة، أين ستكون درجات الحرارة -0 في الصبيحة والفترة الليلية، ومن 7 إلى 12 درجة في الظهيرة بالمناطق الشمالية.

كما سيتوغل المنخفض الجوي من أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ثم إلى المناطق الغربية، والوسطى والشرقية والجنوب الغربي.

أما البحر سيكون قليل الاضطراب في السواحل الشرقية برياح تبقى قوية نسيبا تصل إلى 50 كلم/سا.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر تصنف بغير العادية. نظرا لاختلاف الكتل الهوائية والمستويات العليا للغلاف الجوي.

وأشارت بن رقطة في إتصال مع “النهار”، أن مصالح الأرصاد الجوية تصنّف الفصول عن طريق تقسيم الفصول عبر محطات الرصد الجوي المتواجدة عبر التراب الوطني. وهي التي تمثل المناخ. مشيرة إلى أن فصل الخريف هذه السنة كان في البداية ماطر محليا، غير انه كان جافا في المناطق الغربية. لذا تم تصنيفه بالجاف.