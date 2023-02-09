ثلوج وأمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر. وهذا إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة، بسمك يتراوح بين 10 و 15 سم.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة وأم البواقي.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و1000 متر. وهذا بداية من الساعة 15:00 مساء إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة. بسمك يتراوح بين 5 و10 سم. في كل من البليدة، المدية، سكيكدة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وفي تنبيه لها، ستعرف العديد من الولايات تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد إلى غاية الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة. بكمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50ملم محليا.

وبخصوص الولايات المعنية بالأمطار، فذكر الديوان الوطني للأراصد الجوية، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.