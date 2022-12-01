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قناة النهار

ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل

بقلم قناة النهار
ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل
ثلوج
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ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/BjcLE
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