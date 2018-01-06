ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية بداية من اليوم!

يمسها اضطراب جوي متوسط إلى نشيط الفعالية

الثلوج متوقعة بالمرتفعات الغربية وتنتقل تدريجيا إلى الوسطى والشرقية

ستشهد أغلب المناطق الشمالية، بداية من اليوم، اضطرابا جويا متوسطا إلى نشيط الفعالية مرفوقا بهواء بارد نسبيا، ومصحوب بتساقط كميات من الأمطار والبرد والثلوج في المناطق التي يزيد علوها عن 900 متر.

قال رئيس فريق التنبؤات الجوية، رفيق حمداش، في اتصال هاتفي مع “النهار”، إن الاضطراب الجوي سيكون متوسطا إلى نشيط الفعالية، وهذا بعد أن شهدت معظم الولايات الشمالية تحسنا في حالة الطقس لمدة أيام، وأضاف المتحدث بأن الإضراب الجوي سيكون بدءا من اليوم ويخص أغلب المدن الشمالية للوطن، حيث سيكون مرفوقا بهواء بارد نسبيا ابتداء من ظهيرة اليوم على المناطق الغربية، لينتقل تدريجيا إلى المناطق الوسطى في أواخر النهار، ثم ينتقل إلى المناطق الشرقية في أواخر ليلة السبت إلى الأحد ولو بأقل حدة، وأشار إلى أن الإضراب سيكون مرفوقا بتساقط أمطار تكون أحيانا على شكل زخات ومصحوبة أحيانا ببعض البرد، مع احتمال تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على ألف متر بالجهة الغربية، وهذا ابتداء من ليلة اليوم، لتلتحق بعد ذلك إلى المرتفعات الوسطى والغربية في أواخر يوم السبت إلى الأحد. وستتواصل هذه التساقطات على المرتفعات الغربية والوسطى الغربية التي يتعدى علوها 900 متر، مشيرا إلى تسجيل تساقط الثلوج، يوم الأحد، بالمرتفعات الوسطى الشرقية، كجبال القبائل والبابور، والتي يتعدى علوها 900 إلى ألف متر، ابتداء من ظهيرة يوم الأحد.