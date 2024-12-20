ثلوج وأمطار على هذه المناطق اليوم

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار ظهيرة اليوم الجمعة، على المناطق الشمالية خاصة الشرقية منها، مع إحتمال تساقط ثلوج.

وحسب مخرجات النماذج الرقيمة للرصد الجوي، يُتوقع اليوم الجمعة، تساقط ثلوج، على القمم الوسطى والوسطى الشرقية التي يفوق علوها الـ1500 متر.

فيما حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

وعلى العموم، ستخص الأمطار، الولايات الشرقية الساحلية، خلال ظهيرة اليوم، بكميات ضعيفة تتراوح بين 10 و15 ملم.

فيما يتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة، على ولايات العاصمة والبليدة والمدية والجلفة وعين وسارة.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستكون الأجواء مشمسة ومستقرة، مع تسجيل أجواء باردة اليوم الجمعة.

هذا وتوقعت النماذج الرقمية للرصد الجوي، قدوم منخفض جوي مرفوق بتساقط أمطار رعدية وثلوج، بداية من يوم الإثنين المقبل.