ثلوج وأمطار على هذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، طقس ممطر بالفترة الصباحية. وطقس مشمس بالمناطق الشرقية والوسطى بعد الظهيرة، وطقس غائم بالمناطق الغربية بعد الظهيرة.

فيما ستعرف المرتفعات الوسطى والشرقية، التي يصل علوها إلى 1400 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و32 درجة. فيما ستصل سرعة اليراح إلى 40 كلم/سا.