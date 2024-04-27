ثلوج وأمطار على هذه الولايات بداية من الغد

ستعرف المرتفعات الشمالية الغربية والوسطى للوطن، تساقطا للثلوج، إبتداء من ليلة غد الأحد، وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي.

وحسب ذات المصادر، يرتقب أن تشهد المناطق الشمالية الداخلية أمطار متفرقة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وستكون الأمطار بكميات تتراوح من 10 إلى 15 ملم محليا، وستخص ولايات وهران وسيدي بلعباس وسعيدة وغليزان وتيارت ومشرية والبليدة، والشلف “تنس”، وعين وسارة.

كما يرتقب تساقط بعض الأمطار، إبتداء من يوم غد الأحد، على ولايات العاصمة والبليدة المدية والبويرة.

فيما يرتقب تساقط بعض الثلوج ليلة الأحد إلى الإثنين، على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1200 متر.

وستعرف المناطق الوسطى والشرقية، تساقطا للأمطار يوم الإثنين، على ولايات تيزي وزو وبجاية وسطيف وجيجل وقسنطينة وبوسعادة والعاصمة والبليدة، بكميات تصل من 10 إلى 15 ملم محليا.

وسيعرف يوم الثلاثاء، تساقطا للثلوج على المرتفعات الداخلية الوسطى التي يزيد علوها على 1200 متر.

وبخصوص درجات الحرارة، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، يومي الإثنين والثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة خاصة الليلية. حيث ستبلغ درجات الحرارة الدنيا بالمناطق الداخلية الغربية والوسطى من درجتين إلى 4 درجات فقط.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس ومستقر، مع تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية هي كل من الوادي والمغير وتقرت والجلفة والأغواط وغرداية والبيض. وبشار وبني عباس وتيميمون وتندوف وأدرار وبرج باجي مختار وإن صالح وتمنراست واليزي.

توقعات الطقس ليوم غد الأحد

ستعرف المناطق الغربية والوسطى للوطن، طقس مشمس إلى ممطر غدا الأحد، فيما سيكون الطقس غائم جزئيا بالمناطق الشرقية.

وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال. بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و30 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 18 و28 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس إلى ممطر بوسط الصحراء والواحات، ومشمس بباقي المناطق. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 28 و42 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.