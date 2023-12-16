ثلوج وأمطار على هذه الولايات غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، حيث سيعرف أجواء ممطرة وباردة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، طقس ممطر، فيما ستعرف المناطق الوسطى والغربية طقسا ممطرا إلى مشمس.

وسيعرف يوم غد الأحد، تساقطا للثلوج على المرتفعات الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و16 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 08 و13 درجة بالمناطق الداخلية.

كما ستعرف منطقة شمال الصحراء والواحات، طقسا ممطرا إلى مشمس غدا الأحد.

فيما ستعرف باقي المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 12 و27 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.