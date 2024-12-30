ثلوج وأمطار على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، التي ستعرف قدوم منخفض جوي نشيط الفعالية، محمّل بتساقط للأمطار والثلوج.

وحسب المصالح ذاتها، سيكون المنخفض الجوي مصحوباً بتساقط للثلوج على أغلب المرتفعات الشمالية، الغربية والوسطى. وخاصة الشرقية التي يزيد علوها عن 1200 متر.

بالإضافة إلى تساقط الأمطار على أغلبية الولايات الداخلية، بداية من يوم غد الثلاثاء.

وستخص الأمطار الولايات التالية: تبسة وخنشلة وباتنة والأغواط والجلفة وآفلو والمشرية وعين وسارة والمسيلة والنعامة والبيض وبسكرة وأولاد جلال وبوسعادة.

بالإضافة إلى ولايات تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر وتلمسان.

كما ستعرف ولايتَا العاصمة والبليدة تساقط بعض الأمطار المتفرقة والخفيفة.

وبالنسبة لكميات تساقط الأمطار ستتراوح من 30 إلى 40 ملم محلياً.