ثلوج وأمطار غزيرة إلى غاية الجمعة

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الطقس سيكون ممطر ومثلج إلى غاية يوم الجمعة القادم. حيث من المرتقب تسجيل أمطار غزيرة وثلوج كثيفة.

ومن المرتقب تسجيل تساقط أمطار بكميات معتبرة، بداية من يوم الأربعاء على المناطق الداخلية. وهذا على كل من وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، تيارت، الشلف، الأغواط، الجلفة، اولاد جلال، غرداية، المنيعة، بشار، بني عباس، تيميمون.

كما من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة عبر المدن الداخلية الغربية، طيلة نهار يوم غد الأربعاء

وبالنسبة ليوم الخميس فمن المرتقب تسجيل تساقط أمطار متفرقة وبغزارة تخص ولايات الشلف، وهران، غليزان، تيارت، الجلفة، الأغواط، المسيلة، اولاد جلال، بسكرة، باتنة، قسنطينة.

أما يوم الجمعة فسيكون الطقس شتوي ماطر بمختلف المناطق الشمالية والواحات الجنوبية الغربية. وتكون أكثر اعتبار في المناطق الشرقية جيجل، عنابة، سوق اهراس، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، خنشلة، تبسة، باتنة، سطيف، بسكرة. مع استمرار تسجيل أمطار على المناطق الغربية وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان .