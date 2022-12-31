ثلوج وأمطار غزيرة.. السعودية تحذر مواطنيها

يستمر تساقط الثلوج على منطقة تبوك في السعودية، التي شهد جبل اللوز فيها إقبالاً كبيراً من السكان للاستمتاع بالمناظر. بينما تتعرض العديد من المدن في البلاد لأمطار معتدلة. وغطى اللون الأبيض قمة جبل اللوز بينما شارك السكان المحليين الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. مستمتعين بالمظهر الأبيض الناصع.

وبحسب بعض المصادر، فإن الثلوج ستستمر في التساقط على المملكة حتى يوم الأحد. فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) أن هبوب عواصف رعدية ستشهدها بعض مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين. وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، وتبوك، والجوف، وحائل، ستتعرض لأمطار معتدلة إلى غزيرة.

ويعتبر جبل اللوز من بين سلسلة جبال التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود الأردنية بمنطقة تبوك. على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، ويطلق عليه جبل اللوز بسبب أشجار اللوز فيه.

ووجه الدفاع المدني بالسعودية تحذيرا شديد اللهجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة” ‎الباحة والعقيق والقرى والمندق. وبلجرشي وبني حسن “حتى الساعة 3 صباح يوم السبت.

ويشار إلى أن عددا من مناطق السعودية شهدت صباح الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة. شملت بعض المدن والمراكز والقرى.

وأظهرت الصور جانباً من هطول الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع بمدينة الرياض. فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم في ظل توقعات بتواصل هطول الأمطار.

كما هطلت صباح أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة ومحافظة جدة. إلى جانب محافظة الطائف ومركزي الهدا والشفا. وشهدت محافظة البرك غرب مدينه أبها في سواحل هطول أمطار وجريان للسيول.