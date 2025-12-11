ثلوج وأمطار غزيرة بداية من الأحد

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الخميس، عن تغير الوضعية الجوية بداية من يوم الأحد المقبل. حيث من المرتقب تسجيل أمطار غزيرة وثلوج على العديد من المناطق الداخلية وبعض المناطق الوسطى والشرقية. بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء.

وحسب خارطة الرصد الجوي، فمن المرتقب، تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 و1200 متر.

كما اشارت النماذج الرقمية، إلى أن الولايات المعنية، بالأمطار الرعدية الغزيرة، هي كل من سيدي بلعباس. سعيدة، المشرية، النعامة، البيض، معسكر، تلمسان، عين الدفلى، الجلفة، تيارت، غليزان. وهران، مستغانم، الجزائر العاصمة، عين وسارة، الجلفة، بوسعادة. قسنطينة، جيجل، بجاية، سكيكدة، عنابة، تبسة، خنشلة، باتنة.

