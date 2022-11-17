ثلوج وأمطار غزيرة بداية من الجمعة

أفادت، النشرية الجوية اليومية، أن الأيام القادمة ستشهد تساقط ثلوج على أغلب المرتفعات الغربية والشرقية. والتي يصل علوها بين 1000 و1200 متر.

كما أشارت النشرية الجوية، إلى أن الاضطراب الجوي، الذي يتعلق بأمطار رعدية وثلوج، سيكون مرتقب بداية من الجمعة إلى السبت.

وبداية من الغد سيكون تسرب لكتلة هوائية باردة، حيث ستجل تراجع في درجات الحرارة المناطق الداخلية أدنى مقياس 3 إلى 4 درجات.

كما ستخص الأمطار سوق اهراس، تبسة، باتنة، قسنطينية، عنابة، الطارف، سكيكدة، جيجل، بجاية، سطيف، العاصمة. إضافة إلى البويرة، تيزي وزو، المدية، تيسمسيلت، بوسعادة، الجلفة، البليدة، الاغواط، تيارت. ومستغانم، وهران، الشلف، عين تيموشنت، معسكر، تلمسان، السعيدة، سيدي بلعباس. وستتراوح بين 30 إلى 50 ملم وتتعدى 50 ملم الشرقية في الأحد.

وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الاثنين حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي.

وحسب النماذج طويلة المدى فبداية من الخميس سيكون هناك تغيير في الوضعية الجوية سلسلة من الأمطار أكثر غزارة. وهذا على أغلب المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية. حيث ستصل إلى 40 ملم محليا. وخلال يوم السبت تتعدى 50 ملم محليا وهذا على اغلب المناطق الشمالية للوطن. على غرار عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سوق اهراس، سطيف، بجاية، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية، الشلف، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس،وهران، سعيدة، وتلمسان.

في حين، ذكرت النشرية الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية للوطن. حيث ستتراوح بين 40 الى 50 ملم محليا.

وشهدت، أمس الأربعاء، العديد من ولايات الوطن، تساقط أمطار نوعا ما غزيرة. كما عرفت السواحل هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كلم/سا. وأمواج بلغ علوها الـ5 أمتار.