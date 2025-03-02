ثلوج وأمطار غزيرة بداية من مساء الإثنين في هذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الاضطرابات الجوية. من متوسطة إلى نشيطة الفعالية محمّلة بأمطار معتبرة خاصة على الولايات الغربية للوطن.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة على المناطق الغربية ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا. لتتلبد السماء أكثر وتصبح غائمة محليا بداية من الليل، مع تساقط بعض الأمطار خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا. هذه الأخيرة قد تكون غزيرة محليا وعلى شكل زخات رعدية. مع تساقط بعض الثلوج على قمم جبال الهضاب العليا خلال الليل.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية، فالأجواء ستكون من صافية إلى قليلة السحب باستثناء بعض السحب السفلى بالقرب من السواحل والسهوب الداخلية. لتتلبد السماء وتصبح غائمة محليا بداية من الليل على المناطق الوسطى. لتلتحق بالمناطق الشرقية، مع تساقط بعض الأمطار على الهضاب العليا بالمناطق الوسطى.

في حين على المناطق الجنوبية الأجواء صافية باستثناء بعض السحب السفلى على منطقة الواحات خلال الصبيحة. تصبح الأجواء من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي لمنطقة تندوف، بشار وبني عباس بداية من الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا رعدية. ومحلية على منطقة بشار وبني عباس، هذه الأمطار من المحتمل أن تصل إلى شمال الصحراء خلال الليل. لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإنه وبداية من يوم الثلاثاء ستكون الولايات الغربية على موعد مع دخول إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار جد غزيرة خاصة على شمال الصحراء والواحات أين ستتعدى كمية الأمطار 40 ملم. لتلتحق تدريجيا نحو الولايات الوسطى والشرقية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

درجات الحرارة المرتقبة ستشهد ارتفاعا طفيفا غدا الإثنين، لتتراوح بين 20 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية. ومن 16 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، ومن 21 إلى 36 درجة بالجنوب.

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