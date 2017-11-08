 ثلوج وأمطار غزيرة بداية من مساء غد

الاضطراب سيخص المناطق الشمالية والغربية

الثلوج تخص المناطق الداخلية التي يفوق علوها 1600

حذرت مصلحة الارصاد الجوية من اضطراب جوي يخص المنانطق الغربية والشمالية، بداية من مساء يوم غد، أين ستعرف هذه المناطق تراجعا محسوسا في درجات الحرارة.

وحسب المعلومات المستقاة من مصلحة الأرصاد الجوية، فإن المناطق الداخلية للوطن التي يزيد علوها عن 1600 متر، ستعرف تساقط ثلوج بسبب الاضطراب الجوي، الذي سيكون مصحوبا بموجة برد قارسة تمس تلك المناطق. من جهة أخرى، تعرف، اليوم، المناطق الشمالية والشرقية تحسنا في الأجواء تدريجيا، مع تواصل انخفاض درجات الحرارة. للإشارة، فقد كانت مصلحة الأرصاد الجوية قد أصدرت نشرية خاصة حذرت من خلالها من تساقط أمطار رعدية بالولايات الوسطى والشرقية مصحوبة بحبات البرد ورياح قوية، مع وصول كميات الأمطار إلى 30 ملم.