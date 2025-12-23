ثلوج وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج وأمطار غزيرة بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مهتبرة محليا على ولايات بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، مستغانم، تيارت، معسكر، وهران عين تموشنت، السعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولاية البيض تساقط ثلوج كثيفة اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور