ثلوج وأمطار غزيرة على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد والذي سيعرف تساقطا للأمطار، والثلوج، على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس مشمس، وتساقط بعض الثلوج على قمم مرتفعات الهضاب العليا، خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، تساقط أمطار رعدية غزيرة بولايتي بشار وبني عباس. وكذا تساقطا للثلوج على قمم مرتفعات جبل عنتر شمال بشار.

وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.