ثلوج وأمطار غزيرة في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في العديد من الولايات.

فيما يخص الثلوج، فذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج. إضافة إلى تيسمسيلت، تيارت، سعيدة. وأضافت المصلحة ذاتها، أن الثلوج تخص المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر. وهذا إلى بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

أما الأمطار، فمن المتوقع أن تبدأ من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل. في كل من الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، ميلة، جيجل، سطيف، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، بومرداس، برج بوعريريج، العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، وهران، عين تسموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة، البيض.