ثلوج وأمطار غزيرة وبرد شديد غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس ممطر. فيما ستعرف المرتفعات، التي يصل علوها إلى 1200 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و16 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و15 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.