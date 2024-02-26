ثلوج وأمطار غزيرة وبرد شديد غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، تساقط أمطار رعدية غزيرة. وكذا ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1200 متر. بينما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 06 و14 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا غدا الثلاثاء، وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و36 درجة، بينما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.