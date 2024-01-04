ثلوج وأمطار غزيرة وبرد شديد غدا الجمعة

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والذي سيعرف تساقطا غزيرا للأمطار وكذا الثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن غدا الجمعة، تساقط أمطار رعدية غزيرة. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 09 و15 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستعرف المرتفعات التي يصل علوها من 1200 إلى 1300 متر، تساقطا للثلوج.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن، غدا الجمعة.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس غائم جزئيا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و32 درجة. كما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.

فيما يتوقع سقوط بعض الأمطار على ولاية بشار.