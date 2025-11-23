ثلوج وأمطار غزيرة وموجة برد بداية من ليلة الإثنين إلى نهاية الأسبوع

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، قدوم اضطراب جوي قوي، مرفوق بثلوج وتساقط أمطار رعدية غزيرة. مع استمرار موجة البرد القاسية. وهذا بداية من ليلة الإثنين، إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت النماذج الرقمية، للرصد الجوي، إلى أن أغلب المناطق الشرقية والوسطى والغربية ستشهد أمطار رعدية غزيرة وثلوج. إضافة إلى تشكل الجليد في الهضاب العليا والأوراس.

كما من المرتقب استمرار اندفاع الكتلة الهوائية الجد باردة القادمة من أوروبا إلى إفريقيا، والتي ستميز المناطق الشمالية والجنوبية. بتسجيل درجات حراراة جد منخفضة خلال يوم الثلاثاء تزامنا مع الاضطراب الجوي.

أما بداية من يوم الثلاثاء، فستشهد المناطق الشمالية خاصة الساحلية تساقط أمطار رعدية جد غزيرة، بكميات 40 ملم وتصل إلى 50 ملم محليا. وهذا في كل من ولايات وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، مشرية، النعامة، البيض، غليزان، الشلف، عين تيموشنت، مستغانم، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قسنطينة.

وبخصوص الثلوج، فستعود خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يفوق علوها 1400 مت.ر

وبداية من يوم الأربعاء ستساقط في المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتراوح علوها بين 1000 و1200 متر .

أما الولايات الجنوبية فستعرف خلال يوم الأربعاء تساقط بعض الأمطار على ورقلة، تقرت، المغير، غرداية و المنيعة.

وعن الهواء البارد، فإن درجات حرارة جد منخفضة ستخص أغلب ولايات الوطن خاصة الداخلية . حيث ستتراوح درجات الحرارة بين -3 إلى -4 في كل من ولايات النعامة، البيض، المشرية، قسنطينة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، الجلفة، تيارت. وفي السواحل الوطنية فإن درجات الحرارة لن تتعدى 4 درجات خلال الصبيحة و الليل.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون من مضطرب إلى هائج على أغلب السواحل الوسطى و الشرقية مع رؤية متوسطة بعلو أمواج يصل حتى 3 أمتار تقريبا على كافة السواحل الوطنية.

