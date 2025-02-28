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ثلوج وأمطار.. هذه حالة الطقس غدا السبت

بقلم نادية بن طاهر
ثلوج وأمطار.. هذه حالة الطقس غدا السبت
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على بعض مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس ممطر بالمناطق الغربية. وكذا تساقط أمطار على المناطق الداخلية والأوراس. فيما يتوقع تساقط بعض الثلوج، على قمم جبال الهضاب العليا.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و23 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، تساقط أمطار على ولاية بشار. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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