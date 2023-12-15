ثلوج وأمطار وبرد شديد بهذه الولايات غدا السبت

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقسا ممطرا وكذا تساقطا للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، غدا السبت، أمطار رعدية.

فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 08 و19 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستعرف المرتفعات الوسطى والشرقية، غدا السبت، تساقطا للثلوج.

هذا وستصل سرعة الرياح على المناطق الشمالية للوطن، إلى 40كلم/سا.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و27 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.

هذا وأفادت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا غدا السبت، مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وتتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 20 و30 ملم ويمكن أن تتعدى 40 ملم، ويستمر التساقط إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف. والبويرة وسطيف وقسنطينة قالمة وسوق أهراس.