ثلوج وأمطار وبرد شديد على أغلب الولايات غدا الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواء ممطرة وكذا تساقطا للثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية والوسطى، أمطار رعدية غزيرة. فيما ستعرف المناطق الغربية طقسا ممطرا إلى مشمس.

وبخصوص درجات الحرارة، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس بارد نسبيا. حيث تتراوح درجات الحرارة بين 14 و16 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 05 و15 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستشهد المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر، تساقطا للثلوج.

وستصل سرعة الرياح على المناطق الشمالية للوطن، إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا ممطرا بشمال الصحراء والواحات، وطقسا مشمسا بباقي المناطق. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

هذا وستعرف مناطق جنوب الواحات وشرق الصحراء، طقس بارد نسبيا، وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و25 درجة.