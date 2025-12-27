ثلوج وأمطار وبرودة شديدة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً ممطرة على بعض الولايات الغربية، وتساقطا للثلوج بالمرتفعات الغربية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس مشمس بالمناطق الوسطى والشرقية. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية. وتساقط الثلوج على المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن الـ1200 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من سعيدة، وسيدي بلعباس، وتلمسان، والبيض، النعامة، وبشار.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 6 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

كما ستشهد كل من ولايات النعامة، والبيض، والأغواط، وباتنة، خنشلة، وتبسة، موجة برد شديدة.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الاحد، طقس من مشمس إلى غائم. وتساقط الثلوج على قمم جبل عنتر خلال اليوم. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.