ثلوج وأمطار وبرودة شديدة غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقطا للأمطار والثلوج وبرد شديد بالمناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقسا ممطرا. وتشكلا للصقيع بالمناطق الداخلية خلال الصبيحة.

كما ستعرف المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1000 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 11 و12 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 5 و10 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا إلى غائم، وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و27 درجة.