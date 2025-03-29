ثلوج وأمطار وبرودة.. هذه حالة الطقس أيام العيد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء، والذي سيصادف الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك، والذي سيكون يوم الأحد أو الإثنين.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس مُمطر بالمناطق الشرقية والوسطى. وطقس من مشمس إلى غائم، بالمناطق الغربية.

هذا وستعرف المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 1000 متر، تساقطا للثلوج، بسمك يصل إلى 15 سم، غدا الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج، في كل من تيزي وزو وبجاية وجيجل والبويرة وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، قسنطينة وقالمة.

وكذا ولايات سوق أهراس، وأم البواقي، وباتنة، خنشلة وتبسة.

وعموما، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، تساقط أمطار غزيرة وثلوج، بداية من مساء اليوم، وإلى غاية مساء يوم غد الأحد. ليعود الإستقرار يوم الإثنين.

فيما ستعرف المناطق الوسطى والغربية، أجواء مستقرة، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.