ثلوج وأمطار وبرودة.. هذه حالة الطقس أيام العيد

كشفت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، عن الوضعية الجوية المرتقبة خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك.

وقالت بن رقطة، حول الوضعية الجوية لمساء اليوم الإثنين، والتي تتزامن مع ترقب هلال شهر شوال: أن “الكتلة الهوائية التي خصت المناطق الغربية الشمالية والوسطى أمس توجهت نحو المناطق الشرقية تاركة ورائها بعض التيارات الجنوبية الغربية المحملة برطوبة، وعليه ستتشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوطن، خلال أواخر اليوم الإثنين”.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هذه الخلايا الرعدية، ستلتحق تدريجيا بالمناطق الوسطى للوطن، صبيحة يوم غد الثلاثاء.

وعليه فإن الأجواء غدا الثلاثاء، ستكون غائمة ومرفوقة ببعض التساقطات المطرية بالمناطق الشمالية الوسطى، وستتجه تدريجيا نحو المناطق الشرقية للوطن أواخر نهار الثلاثاء.

حيث ستعرف المناطق الغربية والوسطى، غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية. وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 15 و26 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح تصل إلى 50كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف أجواء مغشاة، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.

الوضعية الجوية خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك

كشفت هوارية بن رقطة، الوضعية الجوية للأيام الأولى للعيد، أي من يوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة. وقالت أن هناك اضطراب جوي، سيلتحق بالمناطق الشمالية للوطن. حيث سيغير من الكتلة الهوائية لتكون درجة الحرارة منخفضة إبتداء من يوم الثلاثاء.

بالإضافة إلى تسجيل تساقطات مطرية، بالمناطق الوسطى والغربية صبيحة يوم غد الثلاثاء، لتلتحق تدريجيا بالمناطق الشرقية للوطن.

فيما سيعود الإستقرار في الوضعية الجوية من جديد على أغلب المناطق الشمالية والجنوبية للوطن، يوم الأربعاء القادم، مع درجات حرارة فصلية تتراوح بين 20 و24 درجة على المناطق الشمالية للوطن.

وسيعرف يوم الخميس، إنعزال الاضطراب الجوي في الواجهة الشرقية للتراب الوطني. وبذلك سيكون إضطراب جوي نشيط بالمناطق الشرقية للوطن، إبتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وسيخص هذا الإضطراب الجوي، المناطق الشرقية الساحلية، يوم الخميس. حيث ستسجل هذه المناطق، تساقطات مطرية معتبرة، والتي ستخص ولايات سككيدة وعنابة والطارف.

ثم سيزحف الإضطراب الجوي في قسمه الشمالي نحو المناطق الوسطى خلال ظهيرة يوم الخميس القادم. أين ستعرف تساقطات مطرية.

وأشارت بن رقطة، إلى أن هذا الإضطراب الجوي، سيكون مرفوقا بهواء بارد نسبيا. كما سيعرف تساقط بعض الثلوج على قمم جبال الأوراس، وبصفة عامة على مرتفعات المناطق الشرقية للوطن.

وبعدها سيزحف الإضطراب الجوي، نحو منطقة الواحات “المغير وبسكرة الوادي وحاسي مسعود”، حيث ستعرف هذه المناطق هواء بارد وتساقطات مطرية معتبرة محليا.

فيها ستعرف منطقة الواحات، هبوب رياح قوية، إبتداء من يوم الجمعة القادمة.

حالة الطقس صبيحة العيد

سيكون عيد الفطر المبارك، يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، وفي إنتظار تحري هلال العيد ستكون الوضعية الجوية صبيحة الثلاثاء والأربعاء كما يلي:

ستكون الأجواء مغشاة وماطرة على المناطق الشمالية الوسطى والغربية، صبيحة يوم غد الثلاثاء. فيما ستكون الأجواء مستقرة ومغشاة نسبيا صبيحة يوم الأربعاء، مع تسجيل سحب عابرة بدون فعالية على أغلب مناطق الوطن.