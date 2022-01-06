ثلوج وأمطار ورياح.. الحماية المدنية تُحذر

تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء هذا التحذير، تبعا لإستمرار النشرات الجوية الخاصة المتعلقة بتساقط الأمطار، والثلوج، والرياح وكذا المتعلقة بالأمواج العاتية في العديد من ولايات الوطن.

ودعت مديرية الحماية المدنية المواطنين، لإتباع الإرشادات والنصائح التالية :

بالنسبة لمستعملي الطريق، تدعو مصالح الحماية المدنية السائقين، إلى ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمنورات والتجاوزات الخطيرة.

كما تنصحكم، بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية إلى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.

وكذا عدم المغامرة والمجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما يجب مرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن. والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

بالإضافة إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

وفي حالة تعطلت السيارة وسط المياه، نصحت ذات المصالح، بالإتجاه إلى مكان عالي، لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها.

كما تنصح مصالح الحماية المدنية، في حالة تسرب المياه للمنزل، بقطع التيار الكهربائي والغاز. ووضع في أماكن آمنة المواد السامة، الأثاث و الأجهزة و غيرها من الأغراض.

للوقاية من خطر الرياح.. عليكم اتباع هذه النصائح

وفيما يخص الوقاية من خطر الرياح، دعت مصالح الحماية، إلى ضرورة

ترتيب وتثبيت الأثاث الحساس الموجود بالشرفات والقابل للانكسار بفعل الرياح.

بالإضافة إلى الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.

وبالنسبة لقطاع البنايات، دعت ذات المصالح إلى حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح. وحماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر.

بالإضافة إلى الابتعاد عن النوافذ، ووضع السيارات والحيوانات والعتاد الهام في الملاجئ والمرائب.

كما دعت مصالح الحماية المدنية، إلى تفادي الوقوع في خطر القاتل الصامت من خلال ترك منافذ للتهوية.

وفي حالة وقوع اي خطر، على المواطنين، الاتصال بالحماية المدنية على الرقم الأخضر 1021. ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط.