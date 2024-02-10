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ثلوج وأمطار ورياح وبرد شديد غدا الأحد

بقلم نادية بن طاهر
ثلوج وأمطار ورياح وبرد شديد غدا الأحد
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء ماطرة بالمناطق الشرقية وتساقطا للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا خلال الظهيرة. فيما ستعرف المناطق الشرقية، طقسا ممطرا خلال الصبيحة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و18 درجة بالمناطق الداخلية.

هذا وستعرف المرتفعات الوسطى والشرقية، تساقطا للثلوج. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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