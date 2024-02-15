ثلوج وبرد.. سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع

ستعرف الوضعية الجوية تغيّرا شاملا في الطقس بداية من ليلة اليوم الخميس، بسبب قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية محملة بأمطار وهواء بارد. يؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة مع تساقط بعض الثلوج على قمم الجبال.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية خلال اتصال مع “النهار أونلاين”. أن الولايات الشمالية للوطن ستشهد سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من يوم غد الجمعة. تكون محملة بأمطار تكون أحيانا معتبرة مرفوقة ببرد. مع تراجع في درجات الحرارة وتسجيل تحسن مؤقت يوم الأحد.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء ستكون ممطرة وغائمة يومي الجمعة والسبت على كافة الولايات الشمالية للوطن. لتتحسن الأجواء مؤقتا يوم الأحد على الولايات الغربية، غير أنها تبقى غائمة وممطرة على الولايات الشرقية والوسطى لتتحسن الأجواء يوم الإثنين.

درجات الحرارة تتراوح من 12 الى 16 درجة على الولايات الساحلية ومن 8 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية. في حين درجات الحرارة الدنيا ستكون منخفضة جدا.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه وبعد الإستقرار المؤقت ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة للأمطار بداية من يوم الثلاثاء، أين ستكون الأجواء مغشاة بسحب سفلى على الولايات الغربية لتتحول إلى غائمة. بينما على الولايات الشرقية والوسطى ستكون الأجواء غائمة مع أمطار تكون معتبرة محليا على السواحل مرفوقة ببعض البرد. لتلتحق خلال الظهيرة بالمناطق الداخلية.

كما ستشهد قمم الجبال والمرتفعات الشرقية تساقط للثلوج ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء تضيف ذات المتحدثة، أنها ستشهد تراجعا ملحوظا لتتراوح مابين 8 إلى 15 درجة على المناطق الشمالية. كما ستقارب 0 درجة خلال الليل والصبيحة على الهضاب العليا والأوراس.